Госкомтаможня передала ANAMA собак-миноискателей

В целях поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных территориях, Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана Национальному агентству по разминированию территорий были переданы 5 обученных собак-миноискателей.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГТК.

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