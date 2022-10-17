https://news.day.az/politics/1504148.html Госкомтаможня передала ANAMA собак-миноискателей - ФОТО
Госкомтаможня передала ANAMA собак-миноискателей - ФОТО
В целях поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных территориях, Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана Национальному агентству по разминированию территорий были переданы 5 обученных собак-миноискателей.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГТК.
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