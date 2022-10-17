Необходимо привлечь к ответственности виновных в обстреле Гянджи

Нападений на гражданское население не должно быть никогда, в том числе во время войн, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

"Мы собрались здесь сегодня, во вторую годовщину ракетного удара по Гяндже, в результате которого погибло много мирных жителей и была повреждена гражданская инфраструктура, чтобы выразить солидарность с народом и правительством Азербайджана. Я также посещал Гянджу в 2020 году, сразу после обстрела", - сказал посол.

Он отметил, что Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"Международное право на стороне Азербайджана. Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в его стремлении к установлению мира", - сказал Билал Хайи.

Он выразил надежду на то, что Армения в ближайшее время начнет выполнять свои обязательства в направлении нормализации отношений, подписания мирного договора, делимитации границы, что принесет мир региону.