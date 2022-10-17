Создана новая структура при минкультуры Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о создании хозрасчетного общества с ограниченной ответственностью "Капитальное строительство и снабжение" при министерстве культуры Азербайджанской Республики и внесении изменений в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджанской Республики", утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 июня 2014 года №196.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Согласно постановлению, расходы на содержание хозрасчетного общества определяются за счет бюджетных и внебюджетных средств в централизованном порядке по министерству культуры Азербайджана в пределах 1,0 процента поступлений, связанных с ремонтом, реставрацией, укреплением и строительством новых объектов культуры, а также 0,25 процента поступлений на приобретение товаров и материалов, оказание услуг.