https://news.day.az/politics/1504162.html Осуждаем теракты против гражданских лиц - посол Ирана в Азербайджане
Осуждаем теракты против гражданских лиц - посол Ирана в Азербайджане
Осуждаем террористические акты, совершенные против гражданских лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник сказал журналистам посетивший место ракетного удара армянских ВС по Гяндже посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.
"В то же время решительно осуждаем террористические атаки, совершенные против дипломатов и посольств", - добавил посол.
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