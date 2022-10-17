Осуждаем теракты против гражданских лиц

Осуждаем террористические акты, совершенные против гражданских лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник сказал журналистам посетивший место ракетного удара армянских ВС по Гяндже посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"В то же время решительно осуждаем террористические атаки, совершенные против дипломатов и посольств", - добавил посол.