В Австралии прошла встреча с членами азербайджанской общины

В рамках визита делегации Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой в Австралию состоялась встреча с азербайджанской общиной, проживающей в городах Мельбурн и Балларат, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Австралии, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Объявив мероприятие открытым, председатель Госкомитета Фуад Мурадов выразил благодарность соотечественникам за доведение до австралийской общественности реалий об Азербайджане во время 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период. Также он поздравил соотечественников по случаю 18 октября - Дня независимости Азербайджана.

Напомнив о рекомендациях главы азербайджанского государства на V Съезде азербайджанцев мира, председатель Госкомитета выступил с обстоятельным отчетом о многогранной деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, реализованных проектах, координационных советах, Домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах и летних лагерях диаспорской молодежи.

На мероприятии выступили временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Австралии, Фиджи и Новой Зеландии Рамиль Гурбанов и другие. Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам усиления деятельности диаспорских организаций в Австралии. Рауф Шюкюров, член Азербайджанского культурного центра "Виктория", был избран координатором Координационного совета по Австралии и Океании.

В рамках поездки Фуад Мурадов встретился с представителями Еврейского общинного совета штата Виктория. Во встрече также участвовали Рамиль Гурбанов, главный исполнительный директор общины Наоми Левин, исполнительный член Френк Гринштейн, старший политический аналитик Джейми Хайамс, члены Азербайджанской культурной ассоциации Виктории Нира Элгарт, Татьяна Землинская и представители Госкомитета. На встрече была представлена ​​информация о деятельности Еврейского общинного совета штата Виктория и проектах, реализуемых в Австралии, также состоялся обмен мнениями по установлению тесных отношений с еврейской общиной Австралии.

В рамках визита азербайджанской делегации в Мельбурн на площади Федерации, находящейся в центре города, состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана. В мероприятии, приуроченном к 18 октября, Дню восстановления независимости Азербайджана, приняли участие представители Госкомитета, генеральный консул Турции в Мельбурне Ариф Эсер Торун, наши соотечественники, проживающие в этом городе, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях города.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага на площади Федерации прошла под звуки Государственного гимна Азербайджанской Республики. Ф.Мурадов и Р.Гурбанов в своих выступлениях подчеркнули, что подобные мероприятия помогут лучше представить Азербайджан в Австралии, а также поспособствуют объединению наших соотечественников, проживающих в этой стране. В Мельбурне также состоялась церемония посадки деревьев, посвященная укреплению дружественных отношений, сформированных между Австралией и Азербайджаном. В мероприятии приняли участие председатель Госкомитета, депутат Законодательного собрания штата Виктория, заместитель председателя Либеральной партии штата Виктория, председатель Законодательного собрания штата Виктория в 2010-2018 годах, генеральный консул Турции в Мельбурне и члены азербайджанской общины. Председатель Госкомитета отметил, что посадка деревьев по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами имеет символическое значение. Также он выразил благодарность членам Законодательного собрания штата Виктория за развитие мультикультурализма в Австралии и внимание, оказываемое азербайджанской общине.

Выступая на мероприятии, Дэвид Саутвик, Брюс Аткинсон и Ариф Эсер Торун рассказали о мультикультурных ценностях, объединяющих Австралию и Азербайджан, дружественных отношениях с азербайджанской диаспорой и о том, что Азербайджан и Турция - две братские страны.

В завершение мероприятий участники сфотографировались на память.