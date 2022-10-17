Азербайджан, в отличие от Армении, распространял во время 44-дневной войны правдивую информацию

Во время 44-дневной войны Армения старалась посредством дезинформации сфальсифицировать реалии.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заведующий сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджана Джавид Мусаев на мероприятии в Гяндже, посвященном второй годовщине ракетных атак армян на Гянджу.

"При этом двери Азербайджана для иностранных СМИ, неправительственных организаций были открыты. На следующий день после ракетных ударов по Гяндже место трагедии вместе с помощником Президента и Генеральным прокурором посетили послы в нашей стране. По линии министерства иностранных дел в Гянджу прибыли сотни представителей иностранных СМИ и блогеров. НПО также зафиксировали это событие", - сказал Мусаев.

Он отметил, что в ходе 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев дал интервью около 30 иностранным СМИ. За эти дни в аккаунте главы государства в Twitter было размещено около 140 публикаций. Из них 44 содержали оперативную информацию с фронта.

"Вскоре после войны Президент Ильхам Алиев провел брифинг с участием около 50 представителей иностранных СМИ, который длился около 4 часов. Это означает, что азербайджанская сторона распространяла правдивую информацию, а не фейковые новости, как Армения", - добавил Мусаев.