Армения продолжает разрушать азербайджанские надгробья, а ЮНЕСКО до сих пор закрывает на это глаза

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Как уже сообщалось, в социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлены очередные зверства армян. Так, на кадрах видно, как армяне с помощью грузовика разрушают надгробия, принадлежащие азербайджанцам. Предполагается, что кадры были сделаны на территории Армении.

Официальный Баку неоднократно информировал международные организации о том, что на территории Армении разрушаются исторические памятники и надгробия азербайджанцев, также было предложено создание миссии для расследования этих актов вандализма со стороны ЮНЕСКО. Однако безразличное отношение организации к этому вопросу дает возможность армянам повторять эти зверства. По мере того как ЮНЕСКО закрывает глаза на эти акты вандализма, растет и количество разрушенных памятников, могил, мечетей.

Достаточно взглянуть на разрушения, совершенные армянами на территориях Азербайджана в период их оккупации, чтобы увидеть степень армянского вандализма. Полностью разрушены исторические памятники, жилые дома, здания государственных учреждений. За почти 30 лет оккупации армяне разрушили и разграбили даже кладбища азербайджанцев.

Кадры с некоторых из разрушенных армянами кладбищ на территориях Азербайджана.

Одним из кладбищ, разрушенных и разграбленных армянами, является Джебраильское кладбище. По фотографиям, сделанным здесь после освобождения Джебраила от оккупации, очевидно, что армяне не только разрушили надгробия, но даже раскопали некоторые из могил.

Аналогичная картина наблюдается и в Физули. Армяне разрушили кладбища в городе Физули и районных селах Гараханбейли, Дедели, Кюрдляр.

В рамках проводимой азербайджанской стороной миссии по расследованию фактов было установлено, что кладбища сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района были армянами разрушены, а их территория - заминирована.

Армяне разрушили кладбище и в Агдаме, заминировав затем его территорию.

Кладбища, расположенные на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района, также разрушены армянскими вандалами. Они разрушили религиозные, культурные и исторические памятники, а также кладбища в районе, который почти 30 лет находился под оккупацией. Кладбище на этой фотографии разрушено до такой степени, что невозможно даже определить местонахождение большинства могил.

Армения, стремясь стереть с этих территорий следы азербайджанцев, старалась полностью разрушить исторические памятники, надгробия азербайджанцев.