Гражданская миссия Евросоюза уже находится в Армении.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает в понедельник Day.Az.

По его словам, миссия начнет свою деятельность уже в ближайшее время.

Отметим, что вопрос размещения данной миссии нашел свое отражение в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

ЕС и Франция хотели создать пограничную мониторинговую миссию, которая будет действовать и на территории Азербайджана, и использовать ее, чтобы войти в регион. Азербайджан возразил против этого, и после высказанной твердой позиции было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан же будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами. Пограничная миссия будет способствовать укреплению доверия и внесет вклад в процесс делимитации границ.