Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией - Лейла Абдуллаева
Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter новоназначенного посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.
"Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Его Превосходительству господину Ильхаму Алиеву в связи с назначением на должность посла Азербайджана во Франции. Я приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией", - говорится в публикации.
Напомним, что до этого Лейла Абдуллаева занимала должность начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.
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