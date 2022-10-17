Трагическая цена нашей победы, циничное молчание мира на преступления Армении

Автор: Акпер Гасанов

Эти кадры облетели два года назад весь мир. На них- Тимур Халигов несёт на руках свою 10-месячную дочь Нарин, которая погибла в ходе ночного обстрела Гянджи армянскими ВС 17 октября 2020 года. Мама Нарин тоже погибла в ту ужасную ночь, когда враг перешел все мыслимые и немыслимые границы в своей ненависти к азербайджанцам.

Да, около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус". Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами.

Всего в результате обстрела погибло 16 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - женщины, старики, дети. Это был уже второй, на тот момент, обстрел Гянджи. В ночь с 10 на 11 октября 2020 года в результате попадания армянской ракеты "Эльбрус" в четырёхэтажный жилой дом в городе Гянджа погибло 10 человек и ещё 34 человека получили ранения.

Прекрасно помню, что Армения, в традиционной для себя лживой манере, "категорически опровергла" сообщения о нанесении удара по городу Гянджа. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян тогда сказала, что заявление Баку является ложью. Об этом же сообщили в пресс-службе "Армии обороны арцаха". И это при том, что миру были представлены фото, видео доказательства этих армянских преступлений.

Была куча репортажей, в том числе и турецких журналистов, с места событий. Тогда весь мир узнал, что среди пострадавших от ракетной атаки оказался и пятилетний житель Гянджи Бахтияр Гейдарлы. Его фотография, сделанная журналистами сразу после обстрела, облетела соцсети и новостные каналы, став своеобразным символом стойкости жителей города. На фотографии Бахтияр, весь в крови, ждал, когда ему помогут врачи, а на его лице оставалась улыбка...

Армянская сторона, даже после этого, продолжала все цинично отрицать. Армяне лгали несмотря на то, что руководители дипломатических представительств иностранных государств в Азербайджане, послы, военные атташе, главы представительств международных организаций посетили Гянджу как после первого, так и после второго ракетных ударов по городу. Они своими глазами тогда увидели следы ужасающих преступлений Армении, следы нашего горя.

Это то, что невозможно забыть, а тем более простить. Как известно, 30 января 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса под открытым небом на месте руин результата бомбардировок. Но виновные в этих чудовищных преступлениях до сих пор не наказаны.

И это при том, что есть шокирующие признания бывшего советника премьер-министра РА, бывшего главы МО РА, а ныне посла Армении в России Вагаршака Арутюняна. Еще в июле 2020 года, перед тем, как занять пост советника Пашиняна, Вагаршак Арутюнян Арутюнян в одном из интервью хвастался: "Нам доступны Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде (Гяндже)".

А уже в начале октября 2020 года, по горячим следам первого ракетного удара по Гяндже и обстрелов Тертера и Нафталана, Вагаршак Арутюнян открыто заявлял "на камеру": "Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику...". То есть, были уже и хвастливые признания с армянской стороны. Но не было наказания за эти их преступления.

Совершив их, нанеся удары по мирным азербайджанским городам, Армения не смогла предотвратить свое поражение на поле боя. Азербайджанская армия день за днем освобождала наши земли. В итоге, все завершилось военно-политической капитуляцией Армении, которую в ночь на 10 ноября 2020 года подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Но, повторюсь, никто из руководителей РА так и не был осужден мировым сообществом. Более того, из Никола Пашиняна, с подачи в первую очередь Франция, "лепят" некий "светоч демократии". В этом- весь цинизм отношения к нашей стране, к нашим бедам, к нашим жертвам, принесенным во имя великой победы. И помня об этом, Азербайджан справедливо указывает на то, что никто в мире не вправе выступать в роли стороны, чего-то требующей от нашей страны.

Армения, десятилетиями оккупации наших земель и военными преступлениями против мирного азербайджанского населения, перешла все "красные линии". Она сама обнулила вопрос "статуса Нагорного Карабаха". И Минская группа ОБСЕ, которая не осудила РА за все эти преступления, также не может быть реанимирована. Азербайджан сам заплатил слишком высокую цену за их циничную политику потакания агрессору.