В Азербайджане отмечается День восстановления государственной независимости

Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

Конституционный акт основывается на Декларации независимости от 28 мая 1918 года и Декларации Верховного Совета Азербайджанской Республики "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики" от 30 августа 1991 года и устанавливает, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

В этом году исполняется 31 год со дня восстановления независимости Азербайджана.

Азербайджанский народ в начале прошлого века создал независимую республику, а в 1991 году была восстановлена независимость Азербайджана как правопреемника Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджанский народ второй раз после 1991 года отмечает этот праздник как народ-победитель, восстановивший свою территориальную целостность.

В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн Азербайджана (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а затем - трехцветный флаг и Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды и пламени.

На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне Независимости". В тот же день Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне Независимости".

С утверждением закона 18 октября - День государственной независимости был переименован в День восстановления независимости.

День восстановления независимости - это рабочий день, который ежегодно отмечается в стране как праздник.