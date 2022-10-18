Минобороны Азербайджана опровергло армянский фейк

Информация, распространяемая армянской стороной о том, что в ночь на 18 октября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по подразделениям ВС Армении, не отражает действительность, являясь полной ложью.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем распространяемую информацию", - говорится в сообщении ведомства.