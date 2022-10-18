Президент Армении готовит свой народ к признанию реалий, созданных Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Армении Ваагн Хачатурян на днях заявил, что решения по вопросу Карабаха не будут удовлетворять желания армянской стороны, поскольку изменилась геополитическая и региональная обстановка.

"Действительно, трудные времена. Сейчас все вошло в решающий этап. Это касается существования Республики Армения и решения вопроса Карабаха. И от нас требуется реализм, чтобы мы смогли принять правильные решения", - сказал Хачатурян.

Как сказал Trend в понедельник политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, данное заявление носит некий месседж для того, чтобы армянское общество могло осознать новые реалии, и реагировать на них без каких-то масштабных потрясений, которые могут обрушить общественно-политическую ситуацию в Армении, передает Day.Az.

"Полагаю, что данное заявление призвано подготовить общественное мнение к тому, что в тексте мирного договора, который, как ожидается, может быть подписан между Азербайджаном и Арменией до конца текущего года, не будет никаких упоминаний о статусе армянских сепаратистов в Карабахе.

Будут подтверждены базовые положения о том, что Ереван признает без каких-либо изъятий территориальную целостность Азербайджана. Вопрос безопасности армянского населения, которое проживает на территории Карабахского экономического района Азербайджана, будет решать азербайджанская сторона", - сказал он.

По мнению Коротченко, заявление президента Армении - некий месседж, что придется оставить надежды на Минскую группу ОБСЕ, оставить вопросы и надежды о неком статусе, это констатация существующих реалий со стороны армянского руководства.