https://news.day.az/politics/1504309.html ООН поздравила азербайджанский народ
ООН поздравила азербайджанский народ
ООН поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az, в связи с этим представительство ООН в Азербайджане поделилось публикацией в Twitter.
"Организация Объединенных Наций поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости! Желаем вечной независимости, мира и устойчивого развития!", - отмечается в публикации.
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