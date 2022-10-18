ООН поздравила азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az, в связи с этим представительство ООН в Азербайджане поделилось публикацией в Twitter.

"Организация Объединенных Наций поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости! Желаем вечной независимости, мира и устойчивого развития!", - отмечается в публикации.