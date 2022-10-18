https://news.day.az/politics/1504312.html Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с Днем восстановления государственной независимости
Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с Днем восстановления государственной независимости
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.
Депутаты единогласно поддержали это предложение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре