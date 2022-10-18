Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с Днем восстановления государственной независимости

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Депутаты единогласно поддержали это предложение.