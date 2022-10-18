Багдад Амреев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в письме, опубликованном сегодня на сайте Организации.

"В этот день, когда отмечается 31-я годовщина восстановления независимости Азербайджана, нашего государства-члена и учредителя, мне очень приятно передать искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу братского Азербайджана.

Огромный прогресс и достижения Азербайджана в политической, экономической и социальной сферах за этот 31 год, его важная роль в обеспечении мира, безопасности и стабильности в нашем регионе и за его пределами, его усилия по поощрению единства и солидарности между тюркскими народами ценятся как тюркским миром, так и международным сообществом.

Выражаю признательность уважаемому Президенту Ильхаму Алиеву, всем министерствам, государственным и частным структурам Азербайджана за постоянную поддержку и помощь, которые позволяют Организации тюркских государств уверенно двигаться к новому периоду развития.

Еще раз передаю искренние поздравления, желаю азербайджанскому народу процветающего и светлого будущего под славным флагом, развевающимся по всей стране", - говорится в поздравлении.