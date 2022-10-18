Посол Израиля поздравил азербайджанский народ

Посол Израиля Джордж Дик поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az, публикацию об этом израильский дипломат разместил на своей странице в Twitter.

"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В то время, когда мы отмечаем 30-летие углубления тесной дружбы и сотрудничества между нашими странами мы рядом с азербайджанскими друзьями в поисках мирного и благополучного будущего для региона", - написал Джордж Дик.