Временный поверенный в делах США поздравил Азербайджан с восстановлением независимости

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Гуго Гевара поздравил азербайджанский народ с восстановлением независимости.

Как передает Day.Az, в поздравлении говорится:

"В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В течение 30 лет, прошедших после обретения Азербайджаном независимости, мы продолжаем совместную работу в таких сферах, как укрепление энергетической безопасности, борьба с транснациональными угрозами, развитие двусторонней торговли и инвестиций, а также поддержка фундаментальных свобод. Наряду с этим мы стремимся обеспечить мирное и процветающее будущее в Азербайджане и на Южном Кавказе в целом. От имени Соединенных Штатов поздравляю азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!".