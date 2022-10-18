https://news.day.az/politics/1504326.html Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана - главный омбудсмен Турции
Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана - главный омбудсмен Турции
Мы подготовили отчеты о ракетных обстрелах Арменией мирных жителей Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч на сегодняшнем заседании Азиатской ассоциации омбудсменов в Баку.
Во время второй Карабахской войны в результате бомбардировки Арменией городов Азербайджана баллистическими ракетами погибли мирные жители, сказал он.
"По приглашению омбудсмена Азербайджана мы побывали в этих городах и подготовили отчет о правах человека. Затем мы по приглашению омбудсмена посетили освобожденные территории Азербайджана и подготовили отчет о минах", - сказал Малкоч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре