Внешняя политика Азербайджана нацелена на достижение результата

Азербайджан является мощным актором, способным не только влиять на регион, но заставлять считаться с собой в вопросе формирования мироустройства и великие державы. Внешняя политика Азербайджана основана на принципах конструктивности, взвешенности и верховенства международного права и по своей сути направлена на исправление неустойчивой ситуации в регионе.

Об этом сказала в комментарии Day.Az политический аналитик Шабнам Гасанова.

По ее словам, возрос интерес к Южному Кавказу со стороны ведущих центров силы как Европы, так и Азии. Однако Азербайджан способен трансформировать эффекты, основанные на удовлетворении интересов различных сторон, в реальность, которая должна быть согласована с его позицией и которая пойдет на пользу всему региону. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно прослушать выступления Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), на круглом столе "Мир и безопасность на Европейском континенте" в рамках саммита "Европейское политическое сообщество" в Праге, на пленарном заседание 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

"В то время, как Армения помогает создать благоприятную почву для политики превращения нашего региона в очередное поле геополитической битвы великих держав, Президент Ильхам Алиев взял на себя высшую миссию по установлению мира на Южном Кавказе. Лидеру Азербайджана удается эффективно предотвращать разрешение разногласий, уравновешивать пересекающиеся конфликтующие интересы. Нашему лидеру удается достигать взаимопонимания между противоречивыми стратегическими взглядами разных акторов на наш регион. Решительная позиция, которую мы продемонстрировали после победы, позволила нашей дипломатии с последовательными успехами расширить свое влияние на Южном Кавказе, на постсоветском пространстве и в Центральной Азии. Углубление сотрудничества со многими странами, укрепление отношений на уровне стратегического партнерства способствовало тесному сотрудничеству в оборонной промышленности, формированию новых двусторонних и многосторонних отношений сотрудничества", - сказала Гасанова.

Президент Азербайджана, отметила наша собеседница, также выступает инициативным и ведущим лидером в вопросе укрепления единства и солидарности в тюркском мире. Обращая свое внимание на тюркские республики Центральной Азии, Президент Ильхам Алиев углубляет отношения Азербайджанa с Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном, поднимая их на новый уровень. Визиты Президентов Турции, Кыргызстана и Казахстана в Азербайджан, визиты Президента Ильхама Алиева в Турцию, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан и достигнутые договоренности являются важными шагами в развитии наших отношений.

"Словом, внешняя политика Азербайджана в целом свидетельствует о том, что он настроен на достижение своих целей, Азербайджан добивается решения трудноразрешимых проблем безопасности путем применения жесткой и мягкой силы, границы между которыми он определяет сам. Реакция Азербайджана во всех случаях решительна, последовательна и целенаправленна. Нацеленный на положительный результат внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева приносит нашей стране фундаментальные политические дивиденды", - подчеркнула Шабнам Гасанова.