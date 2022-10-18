https://news.day.az/politics/1504342.html Заседания комитетов Милли Меджлиса могут пройти в Агдаме
Заседания комитетов Милли Меджлиса могут пройти в Агдаме
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Агиль Аббас предложил проведение нескольких заседаний парламентских комитетов в городе Агдам.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом Агиль Аббас сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
"Ряд заседаний парламентских комитетов прошел в Шуше. Реконструируется и город Агдам. Несколько заседаний могло бы быть организовано и в Агдаме", - сказал он, обращаясь к спикеру парламента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре