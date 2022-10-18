https://news.day.az/politics/1504346.html Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию министра в Twitter.
"Сердечно поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости!" - говорится в публикации.
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