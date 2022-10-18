Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию министра в Twitter.

"Сердечно поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости!" - говорится в публикации.