Армения 30 лет пыталась стереть в Карабахе следы национально-культурного наследия Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Армения в течение 30 лет совершала акты вандализма в Карабахе против памятников культурного наследия, религиозных храмов. Она пыталась стереть с этих земель следы национально-культурного наследия Азербайджана.

Об этом во вторник в эксклюзивном интервью Trend сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, который участвует в сегодняшнем заседании Азиатской ассоциации омбудсменов в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения удерживала азербайджанские земли под оккупацией в течение 30 лет.

"Мир молчал об этой несправедливости. ООН заявила, что этот факт оккупации противоречит международному праву. Однако ничего не было сделано для прекращения оккупации. Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации. Мы видели, что Армения в течение 30 лет совершала акты вандализма в Карабахе против памятников культурного наследия, религиозных храмов. Она пыталась стереть с этих земель следы Азербайджана, следы национально-культурного наследия страны. Армения подвергала ракетным бомбардировкам города Азербайджана. По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой мы приехали в Азербайджан и ознакомились с последствиями всего этого, подготовили в связи с этим отчет. Когда армяне покидали эти земли, они также совершили преступление, установив мины на них", - сказал Малкоч.

Он отметил, что то, что сделала Армения, считается нарушением не только прав человека, но и международного права в целом.

Малкоч выразил надежду, что на основании фактов преступлений, зафиксированных в подготовленных отчетах, Армения будет привлечена к ответственности перед законом.

"Мы видим и знаем, что международные организации до сих пор молчат. Но мы не свернём со своего пути", - сказал он.