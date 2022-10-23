Решение ЕС отправить миссию в Армению вызывает вопросы

Главы МИД ЕС согласовали краткосрочную наблюдательную миссию для работы вдоль армяно-азербайджанской границы, но остаются вопросы относительно ее основных целей и дальнейшего планирования.

Решение было принято после того, как серьёзные боестолкновения в сентябре вызвали опасения нового тотального конфликта в регионе, что привело к проведению четырехсторонних переговоров на высоком уровне в Праге в начале этого месяца.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического аналитика Александры Бжозовски, опубликованной в брюссельском новостном портале EURactiv.

"Миссия была согласована Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Это произошло после официального запроса, поданного министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю в сентябре.

"В состав группы войдет около 40 экспертов ЕС по наблюдению за армянской стороной границы с Азербайджаном. Основная задача этой группы заключается в наблюдении, анализе и отчёте о текущей ситуации в регионе. Этот процесс будет длиться не более двух месяцев", - говорится в заявлении Европейского Совета.

Передовая группа прибыла в Ереван в пятницу (14 октября), чтобы оценить потребности и местоположение, а также согласовать структуру работы с армянской стороной, в то время как официальные представители ЕС заявили, что дело осталось за формальной процедурой.

Наблюдатели будут отозваны из миссии ЕС в Грузии (МНЕС-Грузия). Это, по словам официальных лиц ЕС, является осознанным шагом, поскольку эксперты уже имеют опыт работы в Кавказском регионе, на границе и отвечают языковым критериям.

По словам представителей ЕС, ознакомленных с данным вопросом, это решение обусловлено необходимостью ускорить процесс.

Однако несмотря на то, что сроки развертывания миссии были определены в два месяца, представители ЕС считают, что в долгосрочной перспективе потребуется более долгосрочное решение, как например, специальная МНЕС в Армении.

Некоторые члены ЕС также выразили опасения, что это вызовет необходимость доукомплектования миссии ЕС в Грузии, для которой на этой неделе был сделан соответствующий призыв.

В ближайшее время в Брюсселе, вероятно, состоятся новые посреднические переговоры между двумя конфликтующими сторонами по делимитации границ. Это будет уже третья попытка начиная с мая.

"Ситуация до сих пор очень опасна, нестабильность высока, а обида после 30-летнего конфликта велика. Международных игроков, кроме нас, не так много, поэтому мы должны быть еще более вовлечены", - заявил на прошлой неделе Тойво Клаар, специальный представитель ЕС (СПЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии в интервью комитету Европарламента.

"То, что произошло 24 февраля, привело к огромному недоверию со стороны стран, которые до этого находились в, как бы вы это ни называли, особых отношениях с Россией", - сказал высокопоставленный представитель ЕС до того, как соглашение было заключено.

"(Конфликтующие) стороны теперь следят за нами; стороны понимают, что мы можем справиться с ситуацией, которую Россия больше не может контролировать. Дело в том, что теперь они думают, что, во-первых, мы можем выступить в качестве честного посредника, а во-вторых, мы обещаем то, чего не может обещать Россия - мы обещаем сближение с Европейским Союзом", - добавил высокопоставленный представитель ЕС.

Столкнувшись с энергетическим кризисом и отвыкнув от российского топлива из-за войны в Украине, ЕС обратился к альтернативным поставщикам газа, включая Азербайджан.

Однако на прошлой неделе Макрон вызвал недовольство Баку, заявив, что "мы не перестанем поддерживать армян", в то время как "Азербайджан начал несколько наступательных операций вдоль границы".

Россия, раскритиковавшая Макрона за его высказывания, держит в Армении около 2000 солдат", - говорится в статье EURactiv.