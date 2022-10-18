Названа дата визита Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 октября прибудет в Азербайджан для участия в церемонии открытия Зангиланского аэропорта.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в интервью "A Haber" пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что идет большая работа по восстановлению Карабаха.

"Восстановление Карабаха, его экономики, возвращение вынужденных переселенцев на свои земли еще больше укрепят безопасность и стабильность на Южном Кавказе", - отметил помощник Президента Турции.