Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Как сообщалось ранее, главы МИД 27 стран-членов ЕС согласовали отправку гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

В официальном заявлении Совета ЕС, распространенном в связи с гражданской миссией, говорится, что 40 экспертов ЕС направляются с целью проведения мониторинга на международной границе с Азербайджаном со стороны Армении, для анализа ситуации в регионе и составления отчетов.

Отметим, что вопрос отправки миссии на границу обсуждался 7 октября в ходе четырехсторонней встречи Президента Азербайджана, Президента Франции, председателя Совета ЕС и премьер-министра Армении.

Хотя ЕС объявил, что миссия состоит из 40 человек, армянские источники сообщают, что в гражданскую миссию входит 400 человек.

Гражданская миссия будет состоять из 40 или 400 человек?

Отправка гражданской миссии в составе 40 человек на армянский участок государственной границы соответствует Пражскому соглашению. Если же гражданская миссия состоит из 400 человек, то это вызывает вопросы касательно истинной деятельности и целей миссии. Посылают ли какие-то круги в Европе армию в 400 человек под видом гражданской миссии в регион, а точнее Армению? Чем эти 400 человек будут там заниматься, какие вопросы решать на армяно-азербайджанской границе?

Эти вопросы выдвигают на первый план два момента относительно целей некоторых кругов в Европе в связи с гражданской миссией:

1. Они стремятся к поспешному выполнению Пражского соглашения и проникновению в регион;

2. Конкретные цели неизвестны; делается попытка создать видимость, что "Армения не одна".

С другой стороны, на фоне противоречивых новостей об отправке ЕС в регион гражданской миссии наблюдается концентрация Арменией тяжелой техники на границе с Дашкесанским районом Азербайджана, о чем сообщило министерство обороны Азербайджана.

Это не может не наводить на мысль о новых провокациях и военных планах Еревана. Зачем Армении собирать тяжелую технику на границе в то время, когда активизируются мирные переговоры? Создается впечатление, что официальный Ереван планирует новую провокацию против Азербайджана, прикрываясь Евросоюзом. Армения и раньше совершала провокации и столкнулась с жестким ответом Азербайджана.

В настоящее время ситуация для Армении иная и более сложная, чем раньше:

1. Нехватка боевой техники и личного состава в армии достигла своего пика;

2. Тот факт, что Ереван впустил миссию ЕС в страну, еще больше охладило его отношения с Москвой.

Попытка провокации Армении, надеющейся на помощь Евросоюза, Франции и США, может обернуться для Еревана катастрофой. Ереван будет вынужден столкнуться с тяжелыми последствиями своей очередной провокации.

Хотя Европейский Союз объявил, что миссия состоит из 40 человек, армянские источники сообщают, что в гражданскую миссию было включено 400 человек.