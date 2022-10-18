Посольство Казахстана поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Об этом говорится в публикации на странице посольства в Facebook, передает во вторник Day.Az.

"Искренне желаем всем мира, спокойствия, счастья, благополучия и прогресса!" - говорится в публикации.

Отметим, что 18 октября отмечается День восстановления независимости Азербайджана.