Кто-то дал Армении гарантии и вдохновил на саботаж

Удивительную новость распространило во вторник министерство обороны Армении. Заключается она в следующем. Армянская сторона провела некий мониторинг азербайджанских подразделений и выяснила таки, как нарушается режим прекращения огня. Оказывается, азербайджанские военные стреляют сначала в себя, а потом в сторону армянских позиций, чтобы, дескать, имитировать ответ на обстрел из Армении. Дело было ночью.

Прочитав об этом в соцсетях, мы поначалу подумали, что это просто юмор, анекдот. Но, как выяснилось, сообщение распространено МО Армении на полном серьезе и уже опубликовано во всех СМИ соседней страны. Не удивительно, что армянские ВС находятся в плачевном состоянии, если оборонное ведомство распространяет подобные анекдотичные сообщения. Азербайджанские военнослужащие стреляют сами в свою сторону, а потом...

В Армении наверняка помнят бодрые сообщения МО времен Второй карабахской войны. Бывший начальник пресс-службы Арцрун Ованнисян оставил о себе неизгладимую память, все 44 дня потчуя армян фантастическими сводками с фронта и успокоительными твиттами. До самого последнего дня в Армении думали, что побеждают, а враг бежит. Когда все закончилось совсем по-другому, за разбитые надежды армянской общественности Арцрун был выдворен из конторы. Но дело его продолжает жить в коридорах ведомства по сей день.

Накануне Никол Пашинян очень в тему написал в своем Твиттере, что "Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении". Баку готовит почву для "новой военной агрессии", делает вывод армянский премьер. А затем переходит к тому, ради чего, собственно, все это было написано: "Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ".

Вот с этого и нужно было начинать. И министерству обороны тоже. Все, что делает в последнюю пару недель армянская сторона, так или иначе связано с темой прибытия в регион европейской наблюдательной миссии. Идея о миссии была подброшена президентом Макроном, а Ереван создал условия для ее осуществления, устроив масштабную провокацию на границе в сентябре. В этом свете удивительное сообщение МО уже перестает казаться таким уж удивительным.

"Сообщение Минобороны Армении вызывает подозрение, что продиктовано оно было кем-то, не имеющим представления об армии и военной службе. Не исключено, что сделано такое глупое заявление было по чьему-то совету, под диктовку. Армения никогда не была самостоятельна в своих суждениях. Раньше она действовала по указке российской стороны, сегодня появились новые советчики в лице Франции и наблюдательной миссии ЕС".

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

То, что Армения, находящаяся в плачевном состоянии, так нагло себя ведет, говорит о том, что кто-то дал ей определенные гарантии. Дело в том, что все вопросы между странами де-факто решены, и остается это узаконить де-юре, подписать мирный договор, признать территориальную целостность и границы друг друга. Вместо этого Ереван затеял новую игру, в ожидании европейской миссии в Армении началось скопление военной техники на границе с Азербайджаном. На Дашкесанском направлении в приграничную зону подведена тяжелая артиллерия. И это в то время, когда в Ереван уже прибыла часть членов миссии, которая собралась мониторить ситуацию и участвовать в делимитации?

Армению ни по каким параметрам нельзя сравнить с Азербайджаном. Если Армения не признает нашу границу, то и мы не признаем армянскую. Любые действия азербайджанской стороны при отсутствии делимитированной границы нельзя будет считать оккупацией. Армяне, нарушая режим прекращения огня, создают угрозу для населения нашего приграничья, и Азербайджан будет вынужден в конце концов начать решать эту проблему. То есть выдвинуться и создать буферную зону. Согласно международным нормам, государство имеет право в целях безопасности своих границ создать такую зону. Армения сегодня не в том положении, чтобы диктовать Азербайджану условия. Однако все ее поведение в последние дни говорит о том, что она к чему-то готовится. А значит, целесообразно принять предупредительные меры и принудить ее к миру.

Армения не такой грозный и сильный противник, чтобы диктовать нам свою волю. Азербайджан в состоянии принудить ее к выполнению своих обязательств, взятых по Трехстороннему соглашению. У армян максимум время до конца года, чтобы решить вопросы делимитации и мирного договора. Азербайджан не будет ждать, пока кто-то ее вооружит и толкнет на новую агрессию. Азербайджан в состоянии обеспечить безопасность своих рубежей, населенных пунктов и жителей приграничных территорий. Верховный главнокомандующий неоднократно и однозначно давал понять, что если реваншисты попытаются дестабилизировать обстановку и пойдут на провокации, Азербайджан незамедлительно примет адекватные меры. А где будет проходить граница этих адекватных мер, это уже будет решаться азербайджанской стороной.

Остановит ли нас наличие европейской миссии? Скажу так - есть на границе какая-то миссия или ее там нет, для Азербайджана никакого значения не имеет. Если Армения будет продолжать провокации и нарушать условия прекращения огня, Азербайджан, как прежде принимал меры и давал на эти действия адекватный ответ, так и будет продолжать. Никакая миссия нас не остановит. Из-за чьей бы спины не устраивали провокации армяне, мы дадим адекватный ответ, несмотря ни на какие миссии.

Хорошо известно, кто в вопросе миссии Евросоюза играет первую скрипку. Это Франция. Эта страна, четверть века занимавшаяся якобы посредничеством в урегулировании карабахского конфликта, до сих пор не может согласиться с новыми реалиями региона, созданными победой Азербайджана в 44-дневной войне. Не может согласиться с тем, что Азербайджан освободил свои земли и сам, без чьей-либо помощи вышел на государственную границу. Позиция Макрона очень резко стала проявляться в последние недели. То, что было на уме, оказалось и на языке. И теперь становится предельно ясно, почему Минская группа за столько лет не смогла разрешить ни одного вопроса, не продвинулась ни на шаг в достижении мира. Если в МГ была представлена такая страна, то нет ничего удивительного в провале работы посредников.

Вопросов много. Как отнесется Россия к миссии, которая будет работать в зоне ответственности ОДКБ, не имея к ней никакого отношения? Что и как эти 40-50 человек будут мониторить на границе протяженностью более тысячи километров? С кем будут проводить встречи наблюдатели и за чем будут наблюдать, если азербайджанская сторона уже однозначно выразила свое отношение к этой затее, открыто заявив, что Азербайджан не нуждается в участии Франции в любых вопросах, связанных с отношениями между Баку и Ереваном?

Армения привыкла сидеть на двух стульях, но ей, в конце концов, пришлось выбирать. И ее выбор уже ясен. Между тем, согласно межгосударственному соглашению, за безопасность границ Армении отвечает погранслужба России. Российские пограничники стоят на границах этой страны. Там же размещена миссия ОДКБ.

А теперь появляется еще и миссия ЕС...

Отношение же Азербайджана к этой миссии уже выразил Президент Ильхам Алиев. Если бы он доверял этой миссии, то не отказался бы наотрез от ее размещения на азербайджанской стороне.

Баку неоднократно говорил о том, что вопрос делимитации и демаркации должен решаться Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе. Это процесс проходит, как правило, на основе какого-то существующего согласованного документа, например, карты. На карте указана линия границы, которую несложно определить на местности, используя современные технологии и специальные технические средства. Все просто. Если обеими сторонами принимается линия, которую они готовы считать границей, то для чего тут какая-то третья сторона?

Сначала определяются те участки, с которыми обе стороны согласны. А спорные вопросы откладываются и позднее над ними тоже начинается работа. На тех же участках, которые согласованы, проводится демаркация, организуется пограничная служба в соответствии с международными нормами. Это нормальная практика. Процесс делимитации всегда непростой и может занять время. Например, с Россией он у нас длился почти 15 лет. Это естественно и нормально воспринимается.

Так же мог решиться вопрос и с Арменией. Как я уже сказал выше, де-факто все вопросы решены. И пора бы уже им закрепиться и де-юре. Вряд ли мониторинговая миссия ЕС этому поможет. Более того, считаю, что эта миссия будет миной замедленного действия. Не исключено, что в какой-то степени она будет стараться замедлить процесс нормализации, чтобы вывести его на уровень Европы, где плотно и активно работает армянское лобби и имеет влияние армянская диаспора.

Думаю, впереди еще много будет новостей, связанных с деятельностью европейских наблюдателей.

Лейла Таривердиева