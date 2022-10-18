Посол Рахман Мустафаев «поблагодарил» армянскую диаспору: Вы были источником вдохновения

Посол Рахман Мустафаев, завершающий свою дипломатическую миссию во Франции, "поблагодарил" армянскую диаспору, передает во вторник Day.Az.

"Завершая свою миссию во Франции, хочу поблагодарить армянскую диаспору, которая не подводила меня и была для меня источником вдохновения все эти 5 лет. Без вас я бы не справился со своей миссией. И, несмотря ни на что, мои молитвы о мире между Азербайджаном и Арменией", - написал Мустафаев во вторник на своей странице в Twitter.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в Нидерландах.