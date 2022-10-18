Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию Президента Турции в Twitter.

"Поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости. От имени турецкого государства и народа передаю приветствия и любовь всему азербайджанскому народу", - говорится в публикации.