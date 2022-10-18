https://news.day.az/politics/1504509.html Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию Президента Турции в Twitter.
"Поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости. От имени турецкого государства и народа передаю приветствия и любовь всему азербайджанскому народу", - говорится в публикации.
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