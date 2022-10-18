"Карабах не мог не быть в составе Азербайджана"

Американский конгрессмен Фрэнк Пэллоун, известный своей проармянской направленностью, в интервью Общественному телевидению Армении открытым текстом заявил, что Карабах не мог находиться вне состава Азербайджана.

"Западный проект урегулирования предполагает автономию Карабаха в составе Азербайджана при обязательном сохранении армянского культурного наследия и гарантиях безопасности армянского населения", - признался проармянский конгрессмен.

Чтобы как-то подсластить пилюлю для огорчённых этим заявлением армян, Пэллоун сделал небольшой экскурс в историю, сказав что в советское время у Карабаха была автономия, а сейчас этот автономный статус, якобы, нужно сохранить. При этом Конгрессмен выразил надежду, что ситуация для армянской стороны изменится в лучшую сторону.

Ангажированному проармянскому политику стоит осознать - поезд ушёл. В течение 30 лет Азербайджан неоднократно предупреждал Армению вывести войска из оккупированных территорий. Однако Армения не сделала из этого никаких выводов. Более того, 12 июля 2020 года подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершили очередную военную провокацию, обстреляв позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок. Товузские сражения завершились победой Азербайджанской армии 17 июля без территориальных потерь.

Спустя два месяца, утром 27 сентября ВС Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. ВС Азербайджана, предотвратив очередную провокацию армян, перешли в контрнаступление. По итогам 44 дней боевых действий Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

Так что любителям денег армянского лобби, коим является Фрэнк Пэллоун, следует сделать выводы из горького поражения в 44-дневной войне и не вешать лапшу на уши армянскому обществу, обещая то, чего никогда не случится.