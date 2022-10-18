Чтобы помнили: независимый Азербайджан- история больших трагедий и великих побед

Автор: Акпер Гасанов

Это - исторический день. Тогда, 18 октября 1991 года, Верховный Совет Азербайджана, тогда еще союзной республики, принял Конституционный акт о независимости. Соответственно, сегодня мы отмечаем 31-ый год восстановления нашей независимости. Выстраданной, пропитанной кровью героев. Это - невероятно трудный, тяжелый путь. Первые шаги на котором были трагическими.

Достаточно вспомнить о жертвах "черного января" 1990 года. Кинорежиссёр Станислав Говорухин по поводу ввода войск в Баку в 7-м номере еженедельника "Московские новости" от 18 февраля 1990 года в статье "Репетиция?" писал: "В ночь с 19-го на 20-е в город всё-таки вошли войска. Но Советская Армия вошла в советский город... как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнём и мечом. По данным военного коменданта, расход боеприпасов в эту ночь - 60 тысяч патронов".

Да, разваливающаяся империя отчаянно пыталась удержать в своем составе республики СССР. И действовала она с чудовищной жестокостью. По данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. Увы, в дальнейшем нашу страну ждали еще большие трагедии.

Война в Карабахе, оккупация 20% наших земель, Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Это были годы лишений и тягот. Я прекрасно помню, какие очереди в Баку были за хлебом. Бакинцы штурмовали даже хлебозаводы, перелезали через заборы, искали связи среди работников пекарен, чтобы иметь возможность принести домой хотя бы пару буханок хлеба.

Отключения электричества, слабый напор газа в наших квартирах- все это было. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы- тоже. Люди брались за любую работу, которая оплачивалась и помогала выжить. Многие тогда уехали из страны, чтобы оттуда, из-за рубежа, посылать родным и близким денег. И вот в таких, невероятно сложных условиях, шло формирование азербайджанской армии.

Она была, в прямом смысле слова, народной. Все, от носков до бушлатов, приходилось покупать самим. У государства, в первые годы независимости, объективно не было возможностей одевать и обувать военнослужащих в полном объеме. При этом мы прекрасно помним, что масштабной помощи из-за рубежа в первый год независимости просто не было. Далеко не все страны мира, в том числе и среди ныне громко и красиво рассуждающих о традициях отношений между нашими странами, верили 31 год в будущее Азербайджана.

Но мы выстояли! Мы построили мощное, могучее, уважаемое в мире государство, а сегодняшний день Азербайджан является безусловным политическим, экономическим центром Южного Кавказа. Наша страна реализовала невероятное количество международных нефтяных, газовых, транспортных проектов, плодами которых пользуются далеко за пределами Азербайджана.

Он признан государством, обеспечивающим энергетическую безопасность Европы. Вдумайтесь в это- маленький Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность Старого Света! Согласитесь, что 31 год назад, когда жители республики жили в условиях жуткого и постоянного дефицита электричества и газа в своих квартирах, в такой статус Азербайджана сложно было поверить.

А еще, тогда не было видно конца и края карабахскому конфликту. Армению в нем поддерживали слишком влиятельные покровители. Но и их сопротивление, как и сопротивление мирового армянства, удалось сломить. Сегодня Азербайджан является страной, одержавшей Победу в 44-дневной войне, вернувшей почти все свои земли, имеющей самую сильную армию в регионе.

Кроме того, Азербайджан является космической державой. Функционирует Azerspace-1 - телекоммуникационный спутник, охватывающий Европу, Кавказ, Африку, Ближний Восток и Центральную Азию. Также функционирует Azerspace-2 - телекоммуникационный спутник, выведенный на орбиту 25 сентября 2018 года. Он обеспечивает широкополосную сеть интернет. Охватывает территорию Европы, Ближнего Востока, Африки к югу от Сахары и Центральной и Южной Азии.

Наконец, у нас есть и Azersky - спутник наблюдения Земли. В декабре 2014 года Азеркосмос получил право управлять и коммерциализировать Azersky, с высоким разрешением (1,5 метра (4,9 фута) черно-белого и 6-метрового) оптического спутника наблюдения Земли Комбинированный потенциал приема изображений от "Azersky" и "Spot-6" составляет шесть миллионов квадратных километров в день.

Обладание всеми эти тремя спутниками, безусловно, сыграло важную роль в ходе 44-дневной войны. Их наличие делает колоссальным превосходство Азербайджана над Арменией. Все это легко произносить сейчас, но в это невозможно было поверить 31 год назад, когда наша страна восстановила свою независимость. Восстановила не на словах, а на деле. Восстановила раз и навсегда. Ведь это то, чем всегда будут дорожить будущие поколения азербайджанцев.