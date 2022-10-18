Представительство ЕС поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко.

"Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравляет азербайджанский народ с Днем независимости! Желаем Азербайджану мира и благоденствия", - говорится в публикации.