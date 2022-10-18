https://news.day.az/politics/1504521.html Представительство ЕС поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости - ФОТО
Представительство ЕС поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости - ФОТО
Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко.
"Представительство Европейского союза в Азербайджане поздравляет азербайджанский народ с Днем независимости! Желаем Азербайджану мира и благоденствия", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре