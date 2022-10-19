Пусть дружба между народами Азербайджана и Узбекистана будет вечной

Пусть дружба между Азербайджаном и Узбекистаном, нашими народами будет вечной.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в поздравлении азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

К посту также добавлен хэштег "День восстановления независимости".