Мы благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, поблагодарив узбекского коллегу Владимира Норова за поздравление с Днем восстановления независимости Азербайджана.

"Пусть дружба между нашими народами будет вечной!" - говорится в публикации.