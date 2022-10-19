https://news.day.az/politics/1504533.html Благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета - Джейхун Байрам
Благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета - Джейхун Байрам
Мы благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, поблагодарив узбекского коллегу Владимира Норова за поздравление с Днем восстановления независимости Азербайджана.
"Пусть дружба между нашими народами будет вечной!" - говорится в публикации.
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