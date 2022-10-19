Сколько детей убили армяне в 2020 году?

В результате ракетного обстрела Арменией густонаселенных городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны погибли 12 детей.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

В сообщении также упоминаются сведения о детях, ставших жертвами террора.

"Фарид Искендеров - 14 лет, Фидан Гурбанова - 14 лет, Шахрияр Гурбанов - 13 лет, Артур Маяков - 13 лет, Медина Шахназарли - 1 год, Марьям Халилли - 6 лет, Орхан Исмаилзаде - 16 лет, Нигяр Аскерова - 15 лет, Назрин Аскерова - 10 месяцев, Орхан Халилли - 11 лет, Айсу Искендерова - 7 лет, Шахмалы Рагимов - 13 лет", - говорится в публикации.