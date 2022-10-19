https://news.day.az/politics/1504627.html Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума - ФОТО
Омбудсмен Азербайджана подписала два меморандума - ФОТО
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подписала два меморандума.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, меморандумы были подписаны сегодня в рамках Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию аппарата омбудсмена Азербайджана..
Один документ был подписан с Постоянной независимой комиссией по правам человека Организации исламского сотрудничества, а другой - с омбудсменом Марокко.
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