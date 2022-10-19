Армения обязана представить Азербайджану точные минные карты

Согласно международному гуманитарному праву, Армения должна указать места установки ею мин.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

Он отметил, что, согласно статье 81 международного гуманитарного права, Армения должна указать места, где ею были установлены мины. Мины должны быть обезврежены для обеспечения безопасности мирных жителей.

"Операции по разминированию сопряжены с рядом трудностей, так как армянская сторона не предоставила точные карты минных полей. В результате этого после войны погибли более 250 человек. Только в Зангилане после войны было обнаружено и изъято более 155 тысяч мин. А в целом в освобожденных от оккупации районах было обнаружено более 300 тысяч установленных мин и других взрывчатых боеприпасов", - сказал Аскеров.

Он отметил, что точность предоставленных минных карт очень низкая

"В Физулинском районе мины были обнаружены на кладбищах. Армения и после войны проводила операции по минированию. ВС Армении проводили операции по минированию при отступлении с территорий Азербайджана, и продолжают заниматься этим и сейчас. Согласно международному праву, Армения должна представить Азербайджану точные минные карты", - сказал он.