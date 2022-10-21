Париж даёт Еревану ложные надежды

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о вмешательстве президента Франции Эммануэля Макрона в дела Баку и Еревана, что ставит под угрозу мирные усилия ЕС.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Франция стремится к большей роли на Южном Кавказе и не разделяет мысль о том, что ей придется вежливо подбадривать тех, кто действительно имеет значение в регионе. Париж не может понять, что его благосклонность больше не имеет никакого значения и он должен научиться уступать моде.

Если до Второй карабахской войны Франция, как один из сопредседателей инертной Минской группы ОБСЕ, имела некоторое влияние на азербайджано-армянские переговоры и пыталась принять видимость нейтралитета, какой бы фарсовой она ни была, то с 2020 года Франция выбрала путь твердой поддержки армянских интересов открыто, без претензий на беспристрастность.

Слова Макрона в поддержку Еревана обещают больше, чем они могут дать, вводя последний в заблуждение, заставляя его думать, что существует оговорка о спасении от неизбежного - грядущий мирный договор с Азербайджаном на условиях, установленных после трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года.

Противодействие президента Франции роли России в переговорах понятно и может иметь свои причины в рамках более широкой геополитической гипотезы. Тем не менее, тактические махинации Макрона, направленные на то, чтобы перехватить переговоры между Азербайджаном и Арменией под руководство ЕС, рискуют подорвать культивируемый Брюсселем образ честного и гуманного постконфликтного посредника, тем самым невольно укрепив авторитет Москвы.

А как же Армения? Находясь под пристальным вниманием России, она может решить, что сейчас лучший способ действий - коротать следующие пару месяцев, не беря на себя никаких обязательств, с ожиданием того, что обстоятельства изменятся таким образом, что она чудесным способом освободится от сегодняшнего принуждения. Это недальновидно и ошибочно. Злополучные попытки Макрона поиграть мускулами от имени Армении только нагнетают такие мысли, ибо армянское руководство и диаспора подобны утопающим, цепляющимся за любую соломинку.

Сейчас Еревану необходимо сделать глубокий вдох и задуматься о безрассудстве повторения ошибок былых дней. Премьер-министр Никол Пашинян может счесть полезным вспомнить, что трехсторонняя декларация от 10 ноября 2020 года, положившая конец Второй карабахской войне, не была тем, что он хотел подписать. И все же он это сделал: где-то за закрытыми дверями, безнадежно тайно, не в силах выдержать несколько минут публичного разоблачения в момент, когда макает ручку в чернила.

Макрон поддерживал Ереван во время Второй карабахской войны, заявляя, что Париж "не допустит завоевания Азербайджаном Нагорного Карабаха", тем самым демонстрируя свое плохое понимание конфликта. Тогда его риторика не спасла Ереван от капитуляции в практическом смысле этого слова. Затем он "приветствовал" трехстороннюю декларацию, призвав Азербайджан соблюдать ее положения и вновь заявив о своей поддержке Еревана, при этом скрестив пальцы.

Стремление к большей роли в регионе

Президентом Франции движет желание усилить влияние своей страны на Южном Кавказе и в условиях глобализации в такой политике нет ничего неприемлемого. Однако вопрос заключается в средствах, используемых для достижения этой цели.

12 октября в интервью телеканалу France 2 Макрон заявил, что "Россия воспользовалась этим конфликтом, вмешалась и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции". Это может быть его точка зрения, и он имеет право на неё, если он будет счастлив столкнуться с последствиями такого сумбурного заявления в отношении Азербайджана.

Его оценка ситуации содержит базовые ошибки, вызванные либо недостаточно точным инструктажем, либо нарочитой небрежностью, либо сочетанием того и другого. Например, критика Макрона российских миротворцев за неспособность "гарантировать границу" - это фактическая ошибка, так как контингент, временно дислоцированный в карабахском регионе Азербайджана, не имеет никакого отношения к государственной границе. Неточные наблюдения французского президента не ограничились этим заявлением.

Пражская встреча лидеров Азербайджана и Армении, состоявшаяся 6 октября на полях саммита политического сообщества Европейского союза, состоялась не по инициативе президента Франции, а при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Желание Макрона выглядеть важным и решительным, пожалуй, понятно, но имеет мало общего с реальностью. Его присутствие на четырехсторонней встрече было не признаком особой роли французского президента, а актом доброй воли Баку, прекрасно понимающего, что находится в выигрыше, несмотря на лживые происки Парижа.

После войны 2020 года Франция фактически перестала быть посредником и позже была заменена ЕС, который на сегодняшний день заслужил определенное доверие и может иметь еще большее влияние на постконфликтную нормализацию.

Ныне несуществующая Минская группа ОБСЕ, в которой Париж взял на себя роль сопредседателя, потерпела грандиозный провал. Попытки Франции стать посредником между Азербайджаном и Арменией превратились в безвкусный фарс, представляющий собой не что иное, как творческую инерцию. В период после ноября 2020 года Париж продолжал оставаться занозой в боку для всех, кто стремится добиться прорыва.

Когда через две недели после окончания боевых действий в ноябре 2020 года дезинформированный Сенат Франции принял резолюцию о "признании "Нагорно-Карабахской Республики"", она была преуменьшена как рекомендательный документ, не имеющий никакого отношения к официальной позиции Парижа.

Конечно, это было правдой лишь отчасти, так как вне зависимости от характера принятой резолюции это все равно был вердикт, вынесенный законодательным органом Франции, страны, надеявшейся повлиять на положение дел между Баку и Ереваном. Последующие подходы Макрона олицетворяли преемственность.

Оставив в стороне основы внешнеполитического выбора, Франция не приняла даже минимальных мер предосторожности для обеспечения безопасности посольства Азербайджана в Париже во время задокументированного обострения напряженности. На заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) 14 октября Президент Ильхам Алиев вновь заявил, что, несмотря на заверения, данные Макроном после первого нападения, второе нападение произошло после того, как охрана здания странным образом исчезла. Вот вам и французская дипломатическая деликатность при выполнении своих основных обязанностей в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.

Гражданская миссия ЕС

В Праге Азербайджан и Армения договорились об отправке гражданской миссии ЕС в Армению вдоль ее границы с Азербайджаном. Баку будет сотрудничать с этой инициативой, насколько это в его интересах. В своем выступлении в Астане 14 октября Президент Ильхам Алиев сообщил, что первоначальная концепция ЕС заключалась в том, чтобы миссия находилась на территории Азербайджана, но Баку решительно отверг это предложение. "Миссия будет находиться на армянской территории, в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Миссия будет ограничена двухмесячным периодом. Она могла бы уменьшить количество случаев эскалации на государственной границе, способствуя созданию атмосферы, способствующей миру, в контексте которой можно было бы свести к минимуму нерегулярные препятствия, срывающие мирные переговоры. Аранжировка была сделана при посредничестве Шарля Мишеля. Не исключено, что Макрон мог попытаться проявить свое влияние, предложив миссии также присутствовать в Азербайджане.

В Астане Президент Ильхам Алиев использовал ту же логику, которой он придерживался до Второй карабахской войны, а именно: "Азербайджан терпелив, но нашему терпению есть предел". Фактически это означает, что если статьи 4 и 9 трехсторонней декларации от 10 ноября не будут выполнены Ереваном, реакция Азербайджана будет "адекватной", как уместно повторил Президент Ильхам Алиев в Астане. Это сигнализирует об одной прописной истине: миссия ЕС должна служить стабилизирующей цели и не может препятствовать способности Азербайджана защищать то, что он считает своими законными интересами, вытекающими из международного права и соглашения от 10 ноября.

Франция vs Россия

У Франции есть своя программа глобального подрыва России в разных регионах. Это неудивительно в контексте столкновения интересов. Но когда это становится инструментом, который можно использовать в качестве нападков против Азербайджана в контексте его территориальной целостности и других суверенных прав, тогда начинают появляться настоящие проблемы.

На Южном Кавказе Франция желает быть посредником между Баку и Ереваном, извлекая выгоду из растущего недовольства последнего Кремлем и ОДКБ из-за его отказа направить войска для поддержки своего союзника во Второй карабахской войне. Основным недостатком этой схемы является то, что Франция отталкивает Азербайджан, ослабляя восприятие Франции даже как беспристрастного стороннего наблюдателя, которому иногда может быть позволено высказать свое мнение.

В целом, поддержка Арменией со стороны Макрона подрывает его и без того скудные шансы на участие в процессе постконфликтной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Британский журналист Нил Уотсон так это прокомментировал: "Роль Франции в определении основы для мира не существует. Ее политика на Южном Кавказе движима корыстными интересами и фанатизмом, подпитываемыми могущественной франко-армянской диаспорой, которая сыграла неотъемлемую роль в поддержке армянской оккупации азербайджанских земель".

Каков будет итог всего этого? Краткий обзор печальной истории последних двух лет колебаний Армении показывает ее безрассудство, упрямство и полную безнадежность. Слова поддержки Макрона в значительной степени вводят в заблуждение и не имеют значения. Они мало пригодились во время Второй карабахской войны, и нынешнее состояние ничем не отличается.

Однако это привело к впрыскиванию в кровь Армении еще более смертоносного яда, способствуя поддержанию опьяненного состояния страны. Еревану нужна не новая доза сильнодействующего вещества, способствующего неестественному выбросу дофамина, чтобы удержаться на плаву, а холодный душ, чтобы начать отрезвляться. Политические взлёты такого рода имеют тенденцию руководствоваться принципом все меньшей отдачи, продлевая неизбежную окончательность и делая конечную боль еще более изнурительной.