А был ли мальчик?

Автор: Лейла Таривердиева

Наблюдая за происходящим в Армении, можно согласиться, что армянское радио в свое время прославилось не зря. Действительно, армянский юмор - это юмор особого сора, он неподражаем и неповторим.

Накануне армянские СМИ рассказали смешную историю. После встречи в Праге и отсылок в итоговом заявлении к Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года (о создании СНГ), в Армении был объявлен розыск. Ищут доказательства тому, что Азербайджан вступил в СНГ без Карабаха. Точнее, что Армения ратифицировала декларацию с оговорками, что признает территориальную целостность Азербайджана без подлежащих "миацуму" территорий.

Некие депутаты, тридцать лет назад заседавшие в парламенте, вспомнили, что за что-то такое голосовали в своем Верховном Совете. Как пишут армянские СМИ, "после этих заявлений власти попытались найти в архивах Национального Собрания или МИД декларацию и протокол голосования, но безуспешно. В Национальном Собрании нам сказали, что в их архиве нет такого документа, возможно, он находится в Национальном архиве. Мы направили запрос, чтобы выяснить, куда исчез исторический документ, в принятии которого участвовало 260 человек и о котором знают множество людей".

Сразу скажем, что в тексте Алматинской декларации и сопутствующих протоколах подобная оговорка не зафиксирована. И какую бы бумагу не нашли в Ереване, ее можно будет применить как угодно, но никак нельзя будет подшить к документам переговорного процесса. Вполне допускаем, что в армянском парламенте при ратификации декларации был поднят шум и даже принята большинством голосов оговорка относительно Карабаха. Но для чего искать сегодня этот протокол, если он не имеет никакого значения? Чтобы доказать самим себе, что он существует? А зачем? Даже для самой Армении он носит лишь символический характер и может служить только оправданием тогдашним властям, которые "не сдались без боя". Для международного же права и межгосударственных переговоров протокол не представляет никакой ценности.

Кстати, президентом на тот момент был Левон Тер-Петросян. У него не спрашивали? Может быть, он взял?..

"Само собой разумеется, что подобного документа просто не существует. Но даже если существует, эта оговорка юридически ничтожна и никаких правовых последствий не порождает", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Ратифицированная республиками декларация по СНГ не содержала подобной оговорки, во время принятия документа армянские оговорки в него не были включены, отметил он.

"Для внутреннего потребления Ереван может объявить половину земного шара армянским, но никаких правовых последствий это не породит. Армяне могут рвать на себе волосы и говорить все, что угодно, но по факту Армения вступила в ООН и СНГ в тех границах, которые имела на момент распада СССР. Как и Азербайджан. Если бы это было не так, то что мешало Армении и сочувствующим ей державам еще тридцать лет назад признать самопровозглашенную "НКР" и ее объединение с Арменией? Имейся такая оговорка и ратифицируй ее Азербайджан, ничего этому помешать не могло бы. Хотя нет, была еще одна помеха. Несомненно, желающие поддержать Ереван нашлись бы, но армяне сами все испортили, прихватив семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Это помешало осуществлению планов, а отказаться от оккупированных районов они уже не могли. Ну, как та обезьяна, которая засовывает лапу за бананом в кувшин с узким горлом, а потом застревает в нем, потому что не может выпустить банан", - сказал наш собеседник.

Мусабеков подчеркнул, что Азербайджан, подписывая документы в рамках СНГ, всегда прямо во время голосования делал оговорку, что пока продолжается война с Арменией и нет с ней дипломатических отношений, подписываемые соглашения он к этой стране применять не будет. Эти оговорки делались во время подписания документов, вносились в протокол, и в таком виде соглашения ратифицировались Милли Меджлисом.

"А все, что делали армяне в своем парламенте постфактум, это делалось для внутреннего пользования. Эти решения, повторю, юридически ничтожны и никаких правовых последствий не порождают", - сказал Расим Мусабеков.