https://news.day.az/politics/1504654.html Европейский суд по правам человека проинформирован о массовых захоронениях в Эдилли - Чингиз Аскеров
Европейский суд по правам человека проинформирован о массовых захоронениях в Эдилли - Чингиз Аскеров
Европейский суд по правам человека проинформирован об обнаружении человеческих останков в селе Эдилли Ходжавендского района и о том, что это является кровавым преступлением Армении против азербайджанцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров на семинаре "Военные преступления против Азербайджана".
Он отметил, что также были проинформированы об этом и другие надлежащие организации, однако пока каких-либо результатов нет.
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