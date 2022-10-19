Преступления Армении против Азербайджана должны получить свою правовую оценку.

Как передает в среду Day.Az, об этом на семинаре "Военные преступления против Азербайджана" заявил британский профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

Он сказал, что военным преступлениям Армении, совершенным против Азербайджана, уделяется мало внимания.

"В западных СМИ распространяется неверная информация об этом конфликте, виновной стороной в Карабахской войне считается Азербайджан, а жертвой - Армения. Это связано с преобладанием армянской диаспоры в этих странах. Должно быть уделено большое внимание вопросу убийства мирного населения Азербайджана и обстрелу мирных жителей во время Карабахской войны", - сказал британский профессор.

Т.Кузио заявил, что следует предотвратить двойные стандарты. "Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана в ходе Первой и Второй Карабахских войн, должны получить свою правовую оценку. Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, но до сих пор не признана оккупантом. Таким двойным стандартам должен быть положен конец".