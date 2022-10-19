ЮНЕСКО приняло Бакинский процесс

Несмотря на сопротивление армянской стороны, сегодня на 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО принято второе решение, предложенное Азербайджаном, по теме "Бакинский процесс: содействие межкультурному диалогу и социальной интеграции для устойчивого мира и развития".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО в Twitter, передает в среду Day.Az.

"Мы выражаем глубокую признательность всем странам за их неоценимую поддержку", - говорится в сообщении.