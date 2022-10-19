https://news.day.az/politics/1504670.html ЮНЕСКО приняло Бакинский процесс - несмотря на армянское сопротивление
ЮНЕСКО приняло Бакинский процесс - несмотря на армянское сопротивление
Несмотря на сопротивление армянской стороны, сегодня на 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО принято второе решение, предложенное Азербайджаном, по теме "Бакинский процесс: содействие межкультурному диалогу и социальной интеграции для устойчивого мира и развития".
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО в Twitter, передает в среду Day.Az.
"Мы выражаем глубокую признательность всем странам за их неоценимую поддержку", - говорится в сообщении.
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