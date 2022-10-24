Армяне продолжают вандализм, потому что международное сообщество им это позволило

Действиям армян на видео, где они с энтузиазмом разрушают могилы на азербайджанском кладбище, трудно подобрать определение. Назвать это просто варварством и кощунством было бы слишком мягко. В голове не укладывается, как в XXI веке может происходить подобное.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский эксперт, военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

По мнению Лапайтиса, на такие акты вандализма армян подталкивает безнаказанность и отсутствие осуждения их прежних действий со стороны международных организаций.

"Это далеко не единичный факт вандализма. Есть множество других фактов, когда армянские военные и гражданские лица уничтожали могилы азербайджанцев. Происходило это не только в период оккупации, не только в зоне ответственности РМК, где, как предполагается, снято это видео. Такие акты вандализма имели и имеют место и в Армении, в тех районах, где ранее проживали азербайджанцы, на исторических азербайджанских землях. К сожалению, международные организации не реагируют на это, все еще не хотят глубже вникать в этот вопрос, хотя такие акты должны быть осуждены на самом высоком уровне. Тем более, что это, повторю, не единичный случай. Это почерк армянства, который дает о себе знать с тех пор, как на азербайджанских землях приютили армян", - сказал литовский эксперт.

Цель акции, отметил он, проста и не требует ничего додумывать. По словам Лапайтиса, ему приходилось говорить на эту тему с историками, исследователями такого страшного явления, как вандализм армян в Азербайджане. И собеседники подчеркивали, что ничто так ясно не доказывает принадлежность земли, как кладбища и историческое наследие. Когда это наследие насчитывает тысячи лет, это уже серьезная заявка. И потому у армянских вандалов изначально была цель - уничтожить это наследие. Если не останется кладбищ, памятников, мавзолеев, то будет очень легко претендовать на земли. Разрушая могилы, армяне старались стереть следы азербайджанской истории, уничтожить историческую память народа.

То, как поступает армянство, да еще снимая и размещая в Сети свои преступления, это варварство. Этим армяне хотят запугать азербайджанское общество, мол, смотрите, на что мы способны, считает наш собеседник. Это болезнь, и она будет продолжаться, пока мировое сообщество не осудит такие действия. Этим преступлениям Армении должен быть положен конец. В истории войн не так много фактов подобного целенаправленного варварского уничтожения кладбищ. Места захоронений во всех религиях во все времена считались неприкосновенными.

"Я прошел всю Первую карабахскую войну. И уже тогда было очевидно, кто противостоит азербайджанскому народу. Армяне уничтожали все, не только кладбища - памятники, мавзолеи, музеи, школы, библиотеки. Ценности, все, что можно было продать, вывозилось и выставлялось потом на аукционах. Делалось это целенаправленно. Да о чем мы говорим? На всей территории оккупации армянами были созданы концентрационные лагеря для пленных азербайджанцев и заложников, оккупанты не соблюдали никаких человеческих прав. Что же тут говорить о правах мертвых?

Возьмем для примера агдамское кладбище. Это очень большое и старое кладбище. Покидая Агдам накануне оккупации, я видел, как оно выглядело. Помня, каким его оставил, через почти тридцать лет приехав в освобожденный Агдам, я был потрясен. От кладбища остались только руины, разрытые могилы, обгрызенные собаками или хищниками кости. Я не увидел ни одного сохранившегося захоронения. Как мне объяснили, армяне вытаскивали трупы в поисках золотых коронок и других ценностей... Мы все это сняли и зафиксировали, чтобы последствия армянского варварства могли увидеть последующие поколения. И подобная картина наблюдалась не только в Агдаме. То же самое происходило во всех оккупированных районах. Везде, куда пришли армяне, они разрушали. Туда, куда им не удалось дотянуться, они бросали бомбы", - отметил Лапайтис.

По мнению литовского военного журналиста, необходимо собрать весь материал и представить миру правду о деяниях армян. Потому что те кричали и будут кричать повсюду, что это их обидели, они жертва, а не агрессор. Обязательно нужно собрать материал и передать в международные структуры, чтобы осудить армянский вандализм на мировом уровне. Другого пути наказания варваров нет.

Прошедший Первую карабахскую войну Ричардас Лапайтись признался, что надеялся, что после 44-дневной войны в сознании армянского народа что-то изменилось. Но, посмотрев видео с разрушением могил, он понял, что все, к сожалению, остается по-прежнему.

Лейла Таривердиева