https://news.day.az/politics/1504794.html Армяне намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях - Вугар Сулейманов
Армяне намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях - Вугар Сулейманов
Армяне создали множество препятствий, чтобы затруднить разминирование территорий Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду председатель правления Национального агентства по разминированию Вугар Сулейманов во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.
"Они намеренно разбрасывали металлолом и гвозди на заминированных территориях. Все это замедляет работу миноискателей", - сказал Сулейманов.
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