Делегация во главе со спецпредставителем Президента Азербайджана приняла участие в конференции в Японии

Делегация во главе со специальным представителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), посетила японский город Хиросима в рамках участия в 10-й общей конференции инициативы Mayors for Peace, членами которой являются 8 123 города 166 стран.

Как сообщает в среду Day.Az, перед конференцией состоялась встреча между специальным представителем Президента Азербайджана Эмином Гусейновым и мэром Хиросимы Кадзуми Мацуи.

В ходе встречи была предоставлена информация об истории и культурном наследии Агдамского района, актах вандализма, совершенных армянскими оккупантами на землях Азербайджана в течение 30 лет, победе Азербайджана в 44-дневной войне и текущих процессах реконструкции и восстановления, обсуждены конкретные вопросы по развитию двустороннего сотрудничества между городами Агдам и Хиросима.

После встречи началась 10-я общая конференция инициативы Mayors for Peace. В ходе конференции специальный представитель Эмин Гусейнов и мэры других городов-членов инициативы Mayors for Peace провели обсуждения по развитию двусторонних связей. Затем участники конференции возложили венки и цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки.

Отметим, что в 2008 году город Агдам был назван издательством Lonely Planet "Хиросимой Кавказа".