https://news.day.az/politics/1504812.html Между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана подписан План двустороннего сотрудничества на 2023 год
Между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана подписан План двустороннего сотрудничества на 2023 год
Между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана подписан План двустороннего сотрудничества на 2023 год, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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