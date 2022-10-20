Армянские маневры: вспоминая Кису Воробьянинова

Автор: Акпер Гасанов

"Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. "- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!", произнес он. Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Это фрагмент из романа "12 стульев". Экзекуция, которой подвергся "великий комбинатор" своего напарника произошла после того, как выяснилось, что Киса Воробьянинов "ммм... потерял" часть денег, которую планировалось направить на покупку гарнитура мадам Петуховой. В Армении произошла не менее занимательная история.

Это газета "Грапарак " решила напомнить о том, что в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиев в Праге Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, по которым стороны в свое время признали территориальную целостность друг друга. Но на констатации этого факта издание не остановилось. Оно выдало подлинную сенсацию.

Итак , "Грапарак" утверждает, что депутаты Верховного Совета Армении созыва 1990-1995 гг. заявили, что Армения ратифицировала эту декларацию с оговорками, отметив, что она не распространяется на Карабах. Об этом газете рассказали заместитель председателя Верховного Совета Ара Саакян, Сурен Золян и Ким Балаян. Уже забавно. А дальше было " все чудесатее и чудесатее".

По данным издания, после этих заявлений власти РА попытались найти декларацию и протокол голосования в архивах Национального Собрания или Министерства иностранных дел, но не нашли. В Национальном Собрании сообщили, что такого документа в их архиве нет, возможно, он есть в Национальном архиве. "Мы отправили запрос с целью выяснить, куда исчез исторический документ, в принятии которого участвовало 260 человек, и о котором знало много людей", - отмечает издание.

В общем, как видим, в Армении произошло коллективное "ммм...потерял" . Причем, потерян был документ государственной важности. Не знаю, кого в итоге подвергнут экзекуции, но на данный момент картина вырисовывается следующая: либо в РА царит чудовищный бардак, либо Никол Пашинян врет, либо он просто дилетант. В принципе, возможны все три варианта, причем одновременно.

Тут, к слову, понимаешь причину нежелания армянской стороны открыть свои архивы по делу о "геноциде армян" в Османской империи. Официальная Анкара многократно призывала Ереван к этому, попутно говоря о своей готовности открыть все имеющиеся архивы. В РА, в конечном итоге, снова могут завить, что все "ммм...потеряли". Процесс этот будет забавен и показателен.

Пока же мы видим, что документа, на который ссылался Пашинян , просто нет. От чего и стоит отталкиваться. И тут вспоминается, что Никол Воваевич , до 44-дневной войны, придерживался совсем иных взглядов. Он утверждал, что "Карабах- это Армения и точка". То есть, о признании территориальной целостности Азербайджана он тогда и думать не хотел. Его взгляды претерпели кардинальное изменение только после разгромного поражения армянской армии в ходе 44-дневной войны.

Да и то, не сразу. С армянской стороны осуществлялись провокации, которые азербайджанской стороне пришлось пресекать. В итоге. нашей стороной был получен контроль над 400-километровой полосой от Мурова до Араза. А надежды официального Еревана на заступничество мировых держав испарились , как утренний туман.

И вот мы уже видим, что газета "Иравунк", сообщает подробности того, что Пашинян сказал делегации карабахских сепаратистов на недавней встрече. Утверждается, что он заявил- Карабах должен сам определять свою внешнюю политику и чтобы на Армению, в этом отношении, не полагались. Одновременно подчеркнул, что они будут помогать всем, чем смогут. Он, в частности, пообещал, что в Карабахе не столкнутся с финансовыми трудностями.

Опять мы видим двойственность позиции РА. С одной стороны ,если верить изданию "Иравунк", Пашинян отказывает карабахским сепаратистам в политической поддержке, а с другой обещает им продолжение финансирования. С какой радости Армения, имеющая кучу проблем экономического и любого иного характер, будет финансировать армян, проживающих на территории Азербайджана?!

А тем временем, индийская оборонная компания Solar group заявила, что получила заказы из Армении на ракетные установки Pinaka. По крайней мере, так пишут армянские СМИ со ссылкой на индийскую прессу. Как-то странно Пашинян готовится к миру. При этом, все эти маневры руководства РА видят в нашей стране. Видят и готовы к любому развитию событий. В том числе и к очередной экзекуции, если окажется, что Пашинян "ммм. потерял" представление о существующих реалиях.