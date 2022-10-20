https://news.day.az/politics/1504842.html Армяне обстреляли Дашкесан и Кяльбаджар
Армяне обстреляли Дашкесан и Кяльбаджар
С 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.
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