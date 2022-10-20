Армяне обстреляли Дашкесан и Кяльбаджар

С 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.