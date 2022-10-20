Посол Турции поделился публикацией о Зангилане

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы поделился в Твиттере публикацией о Зангилане.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Второй аэропорт освобожденного Карабаха, в Зангилане открывается сегодня с участием нашего уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы находимся в Зангилане, чтобы поприветствовать нашего уважаемого Президента и делегацию".